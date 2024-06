Acidente entre motos deixa dois feridos em Aquidauana

Divulgação

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos no início da tarde de hoje, 27, no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Luís da Costa Gomes, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o condutor de uma Honda CG 160, de 24 anos, foi socorrido apresentando sangramento na perna e escoriações pelo corpo. Já o condutor da moto Yamaha MT-03, de 40 anos, estava com dor no tornozelo direito, suspeita de fratura no braço direito, mas estava consciente e orientado.

As vítimas foram rapidamente atendidas pela equipe do SAMU e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde receberam os cuidados necessários.

A Polícia Militar esteve presente para coordenar o trânsito e registrar a ocorrência.