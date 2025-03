Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas em Aquidauana

Bombeiros socorreram os motociclistas / João Éric, O Pantaneiro

Um acidente entre duas motos deixou um homem e uma mulher feridos, na manhã deste sábado (8), em Aquidauana.

Segundo informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, por volta das 9h50, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender o acidente que ocorreu nas proximidades da Ponte Velha, na rua João de Almeida Castro com a Praça N. S. Conceição.

Os motociclistas colidiram as motos, mas a dinâmica do acidente não foi divulgada. Eles ficaram feridos e foram atendidos no local e encaminhados para o PS de Aquidauana