Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:51

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana

Batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (10)

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 10:58

Atualizado em 10/09/2025 às 11:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Éric / O Pantaneiro

Um homem ficou ferido após a colisão entre um triciclo elétrico e um carro na manhã desta quarta-feira (10), em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 9h50, na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Avenida Pantaneta), esquina com a Avenida Gabriel Ferreira da Silva.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava no triciclo e sofreu ferimentos com o impacto. Após os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

O veículo envolvido no acidente foi identificado como um Fiat Palio. As causas da colisão não foram divulgadas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

• Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

• Há 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida na MS-450 em Aquidauana

Casa do Trabalhador

Aquidauana tem a oferta de 30 vagas de emprego hoje

Oito delas são para auxiliar de linha de produção

Melhorias

Aquidauana realiza troca de lâmpadas na Avenida Pantaneta

Publicidade

Investimento

Aquidauana conclui drenagem e pavimentação no Bairro Santa Terezinha

ÚLTIMAS

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Cultura

Aquidauana promove articulação em defesa das línguas indígenas

O encontro ocorreu na sede da Associação Kopenopouti Txané

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo