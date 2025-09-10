Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana

Batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (10)
João Éric / O Pantaneiro
Um homem ficou ferido após a colisão entre um triciclo elétrico e um carro na manhã desta quarta-feira (10), em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 9h50, na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Avenida Pantaneta), esquina com a Avenida Gabriel Ferreira da Silva.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava no triciclo e sofreu ferimentos com o impacto. Após os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
O veículo envolvido no acidente foi identificado como um Fiat Palio. As causas da colisão não foram divulgadas.
