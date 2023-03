Acidente entre veículo oficial e motocicleta deixa uma pessoa ferida

Você repórter

Um acidente de trânsito entre carro oficial de órgão público e moto, aconteceu hoje dia, 21, por volta das 6h40, no cruzamento entre a Rua Leônidas de Matos e Rua Manoel Antônio Paes de Barros, nas proximidades do Quartel do subgrupa mento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

A motociclista, que não teve a identidade divulgada, teve ferimentos leves e foi socorrida ao pronto-socorro de Aquidauana. Já o motorista não teve ferimentos.

No momento do acidente o trânsito ficou parcialmente interditado.