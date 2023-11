Acidente envolvendo carro e duas motos deixa motociclistas feridos

Fotos: Samara Oliveira / João Éric O Pantaneiro

Na noite de ontem, 1°, por volta das 19:15h os militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionados para se deslocar até a Rua Giovane Toscano de Brito cruzamento com a Joaquim Alves Ribeiro no Bairro Cidade Nova.

No local um acidente envolvendo um veículo Honda/Civic e duas motos uma Honda/CG150 e uma Honda/XRE300, os bombeiros socorreram os 2 motociclistas no local e encaminharam para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Os ocupantes do veiculo não ficaram feridos. As causas do acidente não foram divulgadas.