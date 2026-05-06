Acidente envolvendo carro e duas motos deixa mulher ferida na Ponte Nova

Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas em Aquidauana
Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta segunda-feira (4), uma ocorrência de sinistro de trânsito na região central de Aquidauana.
De acordo com informações da corporação, a equipe havia sido acionada pelo telefone 193 para atender uma ocorrência de mal súbito. Porém, durante o deslocamento, os militares se depararam com um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma motoneta Biz na Ponte Nova, localizada na Rua Teodoro Rondon.
No local, os bombeiros prestaram socorro a uma mulher de 63 anos, identificada pelas iniciais L.A.M., condutora da motoneta. Conforme o atendimento realizado pela guarnição, a vítima estava deitada de lado, consciente e orientada, relatando dores no ombro direito e na região das costelas do lado direito.
Além disso, ela apresentava um ferimento com sangramento leve nos dedos do pé esquerdo.
Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada em prancha rígida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
Cidadania
ATENÇÃO
Cartório de Aquidauana realiza plantão até às 18 horas nos últimos dias para atender a população
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O Projeto de Lei o prevê proibição da concessão de reajustes superiores aos índices oficiais de inflação acumulada no período
SORTE
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