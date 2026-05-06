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TRÂNSITO

Acidente envolvendo carro e duas motos deixa mulher ferida na Ponte Nova

Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas em Aquidauana

Redação

Publicado em 06/05/2026 às 19:59

Atualizado em 06/05/2026 às 20:00

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Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta segunda-feira (4), uma ocorrência de sinistro de trânsito na região central de Aquidauana.

De acordo com informações da corporação, a equipe havia sido acionada pelo telefone 193 para atender uma ocorrência de mal súbito. Porém, durante o deslocamento, os militares se depararam com um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma motoneta Biz na Ponte Nova, localizada na Rua Teodoro Rondon.

No local, os bombeiros prestaram socorro a uma mulher de 63 anos, identificada pelas iniciais L.A.M., condutora da motoneta. Conforme o atendimento realizado pela guarnição, a vítima estava deitada de lado, consciente e orientada, relatando dores no ombro direito e na região das costelas do lado direito.

Além disso, ela apresentava um ferimento com sangramento leve nos dedos do pé esquerdo.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada em prancha rígida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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