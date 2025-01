Na noite desta quinta-feira (09) por volta das 21:30, um acidente de trânsito envolvendo moto e motocileta mobilizou a equipe do SAMU de Aquidauana para se deslocar até a rua Salvador Paes Proença, na Vila Paraíso, em Aquidauana.



Chegando ao local a equipe prestou os primeiros socorros a um motociclista que, com a colisão, sofreu diversas escoriações. Os ocupantes do carro não ficaram feridos.





Equipe da Polícia Militar de Aquidauana também esteve no local e prestou atendimentos.