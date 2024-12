Acidente fatal: carro colide em árvore e motorista morre na BR 262

Um motorista morreu após um trágico acidente de trânsito ocorreu na BR-262 no início da tarde deste sábado (21), a aproximadamente 1 km da ponte do rio Dois Irmãos. De acordo com as primeiras informações, aparentenmente um veículo modelo Voyage, que trafegava pela rodovia no sentido Campo Grande-Aquidauana , colidiu violentamente contra uma árvore às margens da estrada, resultando na morte do motorista, que a princípio estava sozinho no carro.

A colisão foi tão forte que o corpo da vítima ficou preso às ferragens, dificultando o trabalho de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas .

De acordo com informações preliminares, o motorista, cuja identidade ainda não foi divulgada, perdeu o controle do veículo, saindo da pista e colidindo com a árvore. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a hipótese de excesso de velocidade e possível falha mecânica não estão descartadas.