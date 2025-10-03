Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 15:52

Estrada

Acidente na BR-262 deixa cinco pessoas feridas em Aquidauana

As pessoas envolvidas foram identificadas como uma jovem de 23 anos, um homem de 30 anos, outro de 27 anos, uma mulher também de 27 anos e um rapaz de 24 anos

Da redação

Publicado em 03/10/2025 às 11:30

Atualizado em 03/10/2025 às 13:07

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão-tanque mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na manhã de quinta-feira (2), por volta das 10h30min, no trevo de acesso a Piraputanga, em Aquidauana, região do Pantanal sul-mato-grossense.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo de passeio capotado, mas sem ocupantes em seu interior. As cinco pessoas que estavam no automóvel já haviam saído sozinhas e apresentavam apenas ferimentos leves. Todas estavam conscientes, orientadas e deambulando, com escoriações pelo corpo. Apesar da oferta de encaminhamento ao pronto-socorro, as vítimas recusaram atendimento hospitalar.

As pessoas envolvidas foram identificadas como uma jovem de 23 anos, um homem de 30 anos, outro de 27 anos, uma mulher também de 27 anos e um rapaz de 24 anos. O carro seguia de Anastácio em direção a Campo Grande, enquanto o caminhão fazia o trajeto contrário, de Campo Grande a Anastácio.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.

