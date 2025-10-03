Acidente na BR-262 deixa cinco pessoas feridas em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão-tanque mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na manhã de quinta-feira (2), por volta das 10h30min, no trevo de acesso a Piraputanga, em Aquidauana, região do Pantanal sul-mato-grossense.



Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo de passeio capotado, mas sem ocupantes em seu interior. As cinco pessoas que estavam no automóvel já haviam saído sozinhas e apresentavam apenas ferimentos leves. Todas estavam conscientes, orientadas e deambulando, com escoriações pelo corpo. Apesar da oferta de encaminhamento ao pronto-socorro, as vítimas recusaram atendimento hospitalar.



As pessoas envolvidas foram identificadas como uma jovem de 23 anos, um homem de 30 anos, outro de 27 anos, uma mulher também de 27 anos e um rapaz de 24 anos. O carro seguia de Anastácio em direção a Campo Grande, enquanto o caminhão fazia o trajeto contrário, de Campo Grande a Anastácio.



Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.

