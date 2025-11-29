Acidente na BR-262 deixa uma pessoa ferida após tentativa de ultrapassagem

O condutor, que não sofreu ferimentos, pegou carona para buscar ajuda
As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. / Divulgação
Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete movimentou o trecho da BR-262 na tarde desta sexta-feira (28), a 42 km de Aquidauana, no sentido Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 14h24, o sinistro ocorreu devido a uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida por parte da caminhonete, que colidiu lateralmente com a carreta e saiu da pista.
No local, os bombeiros encontraram uma passageira de 65 anos, esposa do condutor, consciente e orientada, mas que relatou sentir dores no tórax, sem lesões aparentes. O condutor, que não sofreu ferimentos, havia deixado o local antes da chegada dos bombeiros, pegando carona para buscar ajuda.
A equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos à passageira e a transportou em seguida para o Pronto-Socorro local, onde ela permaneceu sob observação médica. O tráfego no local foi parcialmente afetado durante o atendimento, mas sem interdição da pista. As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
