Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 11:00

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Acidente na BR-262 deixa uma pessoa ferida após tentativa de ultrapassagem

O condutor, que não sofreu ferimentos, pegou carona para buscar ajuda

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 10:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. / Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete movimentou o trecho da BR-262 na tarde desta sexta-feira (28), a 42 km de Aquidauana, no sentido Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 14h24, o sinistro ocorreu devido a uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida por parte da caminhonete, que colidiu lateralmente com a carreta e saiu da pista.

No local, os bombeiros encontraram uma passageira de 65 anos, esposa do condutor, consciente e orientada, mas que relatou sentir dores no tórax, sem lesões aparentes. O condutor, que não sofreu ferimentos, havia deixado o local antes da chegada dos bombeiros, pegando carona para buscar ajuda.

A equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos à passageira e a transportou em seguida para o Pronto-Socorro local, onde ela permaneceu sob observação médica. O tráfego no local foi parcialmente afetado durante o atendimento, mas sem interdição da pista. As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

Clima

Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

Educação

IFMS de Aquidauana promove evento de cultura geek neste sábado

IFMS Aquidauana abre inscrições para curso técnico em Administração

IFMS abre seleção para agentes de direitos da pessoa idosa em Corumbá

IFMS de Aquidauana promove Semana da Consciência Negra com atrações culturais

Capacitação

Aquidauana sedia Oficina Participa + para fortalecer conselhos de saúde

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo