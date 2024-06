Acidente na Ponte Velha em Aquidauana deixa jovem ferido e motorista foge

Ilustrativa/Bombeiros MS

Na tarde de ontem, 29 de junho, por volta das 17h50min, a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Ponte Velha.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma única vítima, um jovem de 25 anos, sentado na calçada. Ele estava consciente e orientado, apresentando trauma no joelho esquerdo e escoriações no cotovelo e dorso da mão esquerda. A vítima foi prontamente imobilizada e transportada ao Pronto Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

De acordo com o relato da própria vítima, ele seguia atrás de um veículo enquanto atravessava a ponte. Em um determinado momento, o carro à sua frente freou bruscamente, resultando em uma colisão traseira. O condutor do veículo que causou o acidente desceu rapidamente do carro e, em seguida, evadiu-se do local, deixando o jovem ferido e sem prestar socorro.

As autoridades locais foram informadas sobre o incidente e estão em busca de informações que possam levar à identificação do motorista que fugiu. A Polícia Militar de Aquidauana solicita a colaboração de testemunhas que possam fornecer detalhes sobre o ocorrido.

Este acidente destaca a importância da responsabilidade no trânsito e a necessidade de prestar socorro às vítimas em casos de colisão. A fuga do local do acidente agrava a situação legal do condutor envolvido, configurando um crime de omissão de socorro.

A comunidade de Aquidauana permanece atenta e solidária, esperando que o responsável pelo acidente seja identificado e que a vítima receba toda a assistência necessária para sua recuperação.

Reportagem baseada em informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana.