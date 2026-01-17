Acidente no Bairro Alto mobilizou Bombeiros em Aquidauana

Moradores relataram que a placa de sinalização foi arrancada o que contribuiu para o acidente
Você Repórter
Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na tarde de sexta-feira (16/01), por volta das 16h50, no cruzamento da Rua Antônio João com a Rua João Lopes Assunção, no Bairro Alto, em Aquidauana (MS).
De acordo com as informações apuradas no local, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou rapidamente até o endereço da ocorrência. Apesar do impacto entre os veículos, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.
Moradores da região relataram que o cruzamento apresenta problemas de sinalização. Segundo eles, a placa de “PARE” foi arrancada há algum tempo e não há sinalização horizontal no asfalto, o que pode ter contribuído para a colisão. A ausência desses dispositivos de orientação tem gerado preocupação entre quem trafega diariamente pelo local.
