Acidente no centro de Aquidauana mobiliza Corpo de Bombeiros

(Foto João Éric / O Pantaneiro)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 16h, na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Manoel Aureliano da Costa, no centro de Aquidauana.

No local, os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos a um motociclista que ficou ferido em decorrência da colisão. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades competentes.