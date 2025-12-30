Acidente no centro de Aquidauana mobiliza Corpo de Bombeiros

Colisão entre carro e motocicleta deixou motociclista ferido e ocorreu na tarde desta terça-feira
(Foto João Éric / O Pantaneiro)
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 16h, na Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Manoel Aureliano da Costa, no centro de Aquidauana.
No local, os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos a um motociclista que ficou ferido em decorrência da colisão. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.
Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades competentes.
