Acidentes de trânsito deixam três feridos na manhã deste sábado em Aquidauana

As ocorrências mobilizaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e da Polícia Militar.

O primeiro acidente foi registrado por volta das 8h58 na Rua Carlos Camisão, no bairro São Pedro e envolveu uma caminhonete e uma motocicleta.

O condutor da moto, um homem de 40 anos, foi encontrado sem capacete, com queixas de dor na clavícula esquerda. Já a passageira da motocicleta, uma criança de 5 anos, apresentava ferimentos na cabeça, joelho direito e dores abdominais.

As vítimas foram atendidas conforme os protocolos de trauma e encaminhadas ao pronto-socorro de Aquidauana. A motorista da caminhonete não se feriu e recusou atendimento médico.

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 10h28, no cruzamento das ruas Giovane Toscano de Brito e Carlos Ferreira Bandeira, no bairro Santa Terezinha.

Um carro e uma motocicleta colidiram, deixando o motociclista, de 27 anos, caído ao solo, sem capacete e com suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele também foi encaminhado ao Pronto Socorro pela equipe do SAMU. O condutor do automóvel não se feriu e assinou o termo de recusa de atendimento.

Em ambos os casos, a Polícia Militar esteve presente para registrar as ocorrências e adotar as medidas cabíveis.

