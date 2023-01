Acidentes de trânsito em Aquidauana mobilizam equipes do Samu e Corpo de Bombeiros

Bombeiros e Samu atenderam a ocorrência / Divulgação

Dois acidentes de trânsito em Aquidauana mobilizaram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (9).

O primeiro acidente envolveu um veículo Fod Ka e uma Yamaha Factor 125 na rua Ovídio Costa, no Bairro Cidade Nova. A condutora da moto, de 45 anos, colidiu contra o carro. Ela foi socorrida com suspeita de fratura em um dos dedos do pé e com escoriações.

O segundo acidente ocorreu por volta das 14h50, na Rua dos Ferroviários. O condutor de uma motocicleta FAN 160 vermelha, de 71 anos, colidiu com veículo Onix. O piloto da moto e a passageira, de 23 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Pronto Socorro da cidade.