Idoso fica ferido em colisÃ£o entre bicicletas elÃ©tricas em Aquidauana

Você Repórter

Um idoso ficou ferido na manhã desta sexta-feira (28), após um acidente envolvendo duas bicicletas elétricas no centro de Aquidauana. A colisão aconteceu por volta das 7h29, no cruzamento das ruas Francisco de Castro com Manoel Antônio Paes de Barros, nas proximidades do Hospital Regional Doutor Estácio Muniz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima, que não teve a idade divulgada. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde ou sobre as circunstâncias exatas do acidente.

Aumento de acidentes com bicicletas elétricas

Este é o terceiro acidente registrado em março envolvendo bicicletas elétricas no município. Os outros dois casos envolveram colisões com um carro e uma motocicleta, respectivamente.

O aumento desses incidentes reforça a necessidade de mais atenção e prudência no trânsito, tanto por parte dos ciclistas quanto dos motoristas, especialmente em vias movimentadas. A popularização das bicicletas elétricas traz desafios à mobilidade urbana e exige que condutores adotem medidas de segurança, como o uso de capacete e respeito às normas de circulação.

As autoridades alertam para a importância de respeitar as leis de trânsito e reforçar a atenção em cruzamentos e áreas de grande fluxo de veículos, a fim de evitar novos acidentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!