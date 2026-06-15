Acidentes envolvendo adolescentes sem capacete acendem alerta no trânsito de Aquidauana

Nas duas ocorrências de queda de moto, adolescentes não usavam capacete em Aquidauana / Meramente ilustrativa gerada por IA

Em um intervalo de poucas horas, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu duas ocorrências semelhantes envolvendo adolescentes, ambos de 17 anos, que ficaram feridos após sofrerem quedas de motocicleta em Aquidauana. São casos que também coincidem porque, de acordo com a corporação, as vítimas não utilizavam capacete no momento dos acidentes.

A primeira ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14), no bairro Alto. No local, os bombeiros encontraram o adolescente caído ao solo, consciente e orientado. Ele apresentava um hematoma na região frontal da cabeça e escoriações nos membros superiores, sem sinais aparentes de fraturas.

Os militares realizaram a imobilização da vítima conforme os protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar, utilizando prancha rígida e colar cervical. O menor foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.

Horas depois, já durante a manhã, outra equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma queda de motocicleta, desta vez, no Jardim Sumaré. No local, o segundo adolescente foi encontrado consciente e orientado, mas reclamava de dores na região da clavícula direita.

Assim como na ocorrência anterior, os bombeiros constataram que o rapaz de 17 anos não utilizava capacete. Ele foi imobilizado com prancha rígida e colar cervical, e, posteriormente, encaminhado ao Pronto-Socorro. Segundo os militares, os sinais vitais da vítima estavam dentro da normalidade.

As duas ocorrências, além do envolvimento de menores, chamam atenção para a importância do uso dos equipamentos de segurança em motos. O capacete é considerado item obrigatório e fundamental para reduzir o risco de lesões graves e mortes em acidentes de trânsito, especialmente em casos de quedas, que estão entre os sinistros mais frequentes envolvendo motocicletas.