Acidentes na BR-419 mobilizaram equipes do Samu

Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para atender a dois acidentes de trânsito ocorridos nesta sexta-feira, 6, na BR-419, também conhecida como estrada do Taboco.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 16h04, nas proximidades do aterro sanitário de Aquidauana. O condutor de um Fiat Uno perdeu o controle do veículo, que capotou e ficou sobre a faixa de rolamento da rodovia.

O motorista conseguiu sair do carro e foi atendido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana após receber os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) também estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.

O segundo acidente foi registrado próximo à Fazenda Pontal, na altura da ponte sobre os dois córregos. De acordo com relatos, o motorista de um Volkswagen T-Cross branco perdeu o controle do veículo, que caiu da ponte. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, encontraram apenas destroços do automóvel.

As causas dos acidentes estão sendo investigadas, e as autoridades alertam para a necessidade de maior atenção e cautela ao trafegar pela BR-419.