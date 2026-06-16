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Ações de emergência garantem segurança em Aquidauana após fortes chuvas

Equipes da prefeitura atuam na desobstrução de bocas de lobo, limpeza de galerias e abertura de canais para garantir escoamento e minimizar alagamentos

Da redação

Publicado em 16/06/2026 às 12:16

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Em resposta às fortes chuvas registradas nos dias 13 e 14 de junho, a Prefeitura de Aquidauana mobilizou equipes e maquinários para atender os pontos mais afetados do município, realizando ações emergenciais para minimizar os transtornos causados pelo grande volume de água.

Logo após as precipitações, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais iniciaram trabalhos de desobstrução de bocas de lobo, limpeza de galerias pluviais e abertura de canais para garantir o escoamento adequado das águas acumuladas. Em diversos locais, o fluxo da água foi prejudicado pelo acúmulo de resíduos como galhos, garrafas PET e outros materiais descartados de forma irregular.

Nas ruas sem pavimentação, máquinas da prefeitura atuaram na abertura de passagens para a vazão da água, evitando maiores danos às vias e facilitando o escoamento das enxurradas.

Um dos pontos que recebeu atenção especial foi a região baixa do bairro Serraria, nas ruas João Dias e 13 de Junho. No local, as equipes realizaram intervenções para direcionar a água acumulada até as bocas de lobo, promovendo o escoamento e reduzindo os riscos de novos alagamentos.

limpeza chuvas aquidauana

Além disso, na madrugada do dia (14), a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais também atendeu na região das Furnas dos Baianos para retirar galhos de árvores que caíram trancando a estrada vicinal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, os trabalhos continuarão ao longo de toda a semana, com monitoramento constante das áreas mais vulneráveis e execução de serviços corretivos para melhorar a drenagem e garantir mais segurança e tranquilidade à população.

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