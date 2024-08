Acompanhado de multidão, Raça Negra cantou na 55° ExpoAqui

Uma grande multidão esperava com expectativa a abertura do show da Banda Raça Negra quando o grupo, pontualmente a meia noite, iniciou a apresentação com a música Tarde Demais levando o público ao delírio.

Com as letras na ponta da língua, os fãs relembraram os hits que há anos embalam gerações e que integram o show comemorativo Raça Negra, 40 Anos de Sucesso.

Vocalista da Banda Raça Negra, Luiz Carlos

A apresentação também contou com faixas novas, do trabalho mais recente do grupo, o DVD O Mundo Canta Raça Negra (2022).