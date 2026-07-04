Acrodermo vence Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026 com projeto sustentável

O projeto campeão, coordenado pela professora da UFMS, Maria Lígia Rodrigues Macedo, propõe o aproveitamento do resíduo da casca da bocaiuva para a produção de cosméticos, transformando um material que seria de
O Pantaneiro
A equipe Acrodermo conquistou o primeiro lugar no Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026, cuja premiação foi realizada nesta sexta-feira (3), durante o primeiro dia do evento, no Pavilhão Governamental. As seis equipes vencedoras foram anunciadas na presença de representantes da Semadesc, Senac, Sebrae, Fundect e do reitor da UEMS, Laércio Carvalho.
O projeto campeão, coordenado pela professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Maria Lígia Rodrigues Macedo, propõe o aproveitamento do resíduo da casca da bocaiuva para a produção de cosméticos, transformando um material que seria descartado em um produto de alto valor agregado.
Em entrevista ao O Pantaneiro, Maria Lígia comemorou a conquista e destacou que o prêmio representa o reconhecimento da ciência aplicada à inovação.
"A ciência inovadora é aquela que transforma conhecimento em benefícios para a sociedade. Esse reconhecimento é de todos os pesquisadores, alunos, startups e empreendedores que acreditam na inovação."
A pesquisadora explicou que a proposta busca eliminar resíduos da cadeia produtiva da bocaiuva, promovendo economia circular e sustentabilidade.
"A gente não quer resíduo. Queremos aproveitar todas as partes da planta. A floresta em pé também gera riqueza, e é isso que queremos mostrar por meio da ciência."
Além da Acrodermo, outras cinco equipes foram reconhecidas no Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026:
PANTANAL TECH
Oportunidades
Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h
Tragédia na capital
Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem
Prêmio de quase R$ 1 mil
Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; faixa principal voltou a acumular
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