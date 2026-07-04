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PANTANAL TECH 2026

Acrodermo vence Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026 com projeto sustentável

O projeto campeão, coordenado pela professora da UFMS, Maria Lígia Rodrigues Macedo, propõe o aproveitamento do resíduo da casca da bocaiuva para a produção de cosméticos, transformando um material que seria de

Redação

Publicado em 04/07/2026 às 10:27

Atualizado em 04/07/2026 às 11:52

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O Pantaneiro

A equipe Acrodermo conquistou o primeiro lugar no Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026, cuja premiação foi realizada nesta sexta-feira (3), durante o primeiro dia do evento, no Pavilhão Governamental. As seis equipes vencedoras foram anunciadas na presença de representantes da Semadesc, Senac, Sebrae, Fundect e do reitor da UEMS, Laércio Carvalho.

O projeto campeão, coordenado pela professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Maria Lígia Rodrigues Macedo, propõe o aproveitamento do resíduo da casca da bocaiuva para a produção de cosméticos, transformando um material que seria descartado em um produto de alto valor agregado.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Maria Lígia comemorou a conquista e destacou que o prêmio representa o reconhecimento da ciência aplicada à inovação.

"A ciência inovadora é aquela que transforma conhecimento em benefícios para a sociedade. Esse reconhecimento é de todos os pesquisadores, alunos, startups e empreendedores que acreditam na inovação."

A pesquisadora explicou que a proposta busca eliminar resíduos da cadeia produtiva da bocaiuva, promovendo economia circular e sustentabilidade.

"A gente não quer resíduo. Queremos aproveitar todas as partes da planta. A floresta em pé também gera riqueza, e é isso que queremos mostrar por meio da ciência."

Além da Acrodermo, outras cinco equipes foram reconhecidas no Desafio de Inovação do Pantanal Tech 2026:

  • 2º lugar: PlantSpec – Transformando dados espectrais em inteligência para florestas de alta produtividade.
  • 3º lugar: ÓleoPonto Innovation Lab – Plataforma inteligente de coleta e rastreabilidade de óleo de cozinha residual.
  • 4º lugar: Nematox AI – Plataforma de inteligência artificial para diagnóstico automatizado de nematoides fitoparasitas.
  • 5º lugar: Acronano – Plataforma nanotecnológica baseada em peptídeo bioinspirado.
  • 6º lugar: MTD Soluções Naturais – Nanostomoxys.

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