Ademir Catafesta falece sábado em Aquidauana e cidade lamenta sua partida

Ademir José Catafesta deixa imagens de sua simpatia e fraternidade com amigos em Aquidauana / Foto: Redes sociais

O fim de semana é sempre motivo para repouso e momentos de felicidade. Em Aquidauana, porém, sábado e domingo foram de luto e manifestações pesarosas nas mídias sociais.

Faleceu o empresário Ademir Catafesta, popularmente conhecido como Ademir Cattame. A servidora pública municipal, Louise Fialho Marques postou: “Descanse em paz! Saudades eternas! E, como diz minha mãe: me levou pra voar e, por último, na gestão do prefeito Odilon, você disse ‘sabe onde ele se esconde todos os dias??? lá comigo, comprei até cadeiras”.

O ex-prefeito Odilon Ribeiro escreveu: “Domingo triste! Perdemos um grande homem, uma pessoa extraordinária e meu companheiro de pesca, Ademir Cattame.

Ademir era uma pessoa que todos gostavam da sua presença. Vai fazer muita falta!

Vai deixar muita saudade! Descanse em paz, meu amigo!”

Já o vereador Renato Bossay apresentou suas condolências dizendo “E assim me despeço de você meu amigo, com muitas lembranças e momentos de pescaria, o que vc mais gostava. Ademir Cattame, amigo, homem de bem. Domingo de muita tristeza.Que Deus te receba de braços abertos”.

O empresário Paulo Sérgio Orsi lamentou, entristecido:”muito triste o falecimento de nosso querido amigo Ademir Cattame, que Deus conforte a família neste triste momento”.

Ademir Cattame, pescador apaixonado, idealizador e pioneiro no lançamento das massas de pesca a base de soja em MS

Ademir José Catafesta, popularmente conhecido como Ademir Cattame, foi uma pessoa amiga de todos, “figura” bastante conhecida em Aquidauana e região. Lutou bravamente para superar enfermidade cancerígena, muito embora a “causa mortis” não tenha sido divulgada. Seu sepultamento foi as 9h desta segunda-feira.

Ex-proprietário do Cattame Alimentos, empresa com desempenho marcante na cidade, lançou no mercado as “Iscas Cattame”, com grande sucesso. Pessoa muito simpática, sempre sorridente, casado com casado Lia Mara Medeiros Catafesta, e pai de dois filhos: Lucas (piloto) e Lucyleide Medeiros Catafesta.

Nota da Redação

A Diretoria do Jornal O Pantaneiro apresenta a familiares e amigos, sentimentos de pesar pelo falecimento do amigo Ademir José Catafesta. No domingo, as lágrimas de luto, misturaram-se as gotas de chuva do céu e os ventos fortes, certamente, o conduziram as mãos do Pai Celestial.

Ficam as lembranças de inesquecível convivência inigualável na área pessoal e profissional, que tivemos com este ser humano ínclito. As emoções se perpetuam na memória de quem o conheceu e resta-nos seguir seus exemplos de amizade e fraternidade.





