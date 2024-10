Adolescente atacado no Nova Aquidauana se recupera na Santa Casa

Washington Silveira de Moraes, de 13 anos, está se recuperando após passar por uma cirurgia na Santa Casa de Campo Grande (MS). O adolescente, que foi gravemente agredido na tarde desta quarta-feira (09), por volta das 16h45, no Bairro Nova Aquidauana, não precisará ficar na UTI e segue em recuperação já no setor de enfermaria do hospital.

A cirurgia ocorreu na madrugada desta quinta-feira (10) e Washington deve receber alta ainda nesta sexta-feira (11). Ele está sendo acompanhado de perto por sua mãe, Franciele do Nascimento Silveira, que afirmou. "Deu tudo certo com a ajuda do Espírito Santo e dos médicos. Deus é maior na vida do meu filho", comemorou aliviada.

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, o caso ocorreu na rua Cid Chebel, e envolveu crianças e adolescentes que estavam na rua e um Coletor de Reciclagens conhecido na região como "Louco". De acordo com populares, um dos menores teria falado algo ao coletor que o desagradou e esse não teria gostado. Ele então teria reagido com agressão física, partindo para cima de Washington, que não teria participado da brincadeira, atingindo-a com uma barra de ferro.

Washington teve um afundamento do crânio e ficou desacordado após o golpe. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana por populares. Devido ao seu estado grave, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi operado e se recupera.

O ataque ao adolescente gerou preocupação na comunidade, especialmente com a segurança das pessoas que costumam transitar pelas ruas do bairro Nova Aquidauana.