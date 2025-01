Adolescente é apreendido por série de furtos em Aquidauana e Anastácio

Foto: reprodução, Osvaldo Duarte)

A polícia civil e militar de Aquidauana apreendeu um adolescente de 16 anos acusado de cometer diversos furtos em municípios da região. O jovem, que já havia praticado crimes em Anastácio, foi encontrado na rodoviária de Aquidauana após furtar uma van do Expresso Anastácio e levar o celular de dentro do veículo.



O caso mais recente envolveu o furto de joias de uma senhora de 70 anos, incluindo um par de alianças com os nomes gravados da vítima e do falecido marido. O adolescente também foi acusado de levar roupas e outros objetos de valor. A série de delitos tem gerado grande indignação na comunidade local, principalmente pela reincidência e idade do acusado.



Histórico



Relatos apontam que o jovem é conhecido por praticar "arrastões" e acumular diversos boletins de ocorrência (B.O.s) em curto período. A indignação popular cresce à medida que casos como esse ressaltam questões de impunidade e reincidência no sistema socioeducativo.



Moradores de Aquidauana e Anastácio relembram episódios anteriores envolvendo outros adolescentes em situações similares. Em um caso notório, um jovem chegou a fugir do hospital enquanto aguardava cirurgia, mesmo após ser encontrado com graves lesões.