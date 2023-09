Adolescente, de 17 anos é apreendido por furta fios do Complexo Poliesportivo de Aquidauana

Um representante da Fundação de Esportes Municipal de Aquidauana foi ate a delegacia de Polícia Civil da cidade acabou elatando que no dia 12, fios de energia elétrica de iluminação pública do Complexo Poliesportivo da cidade haviam sido subtraídos.

Diante do registro do Boletim de Ocorrência, a equipe de investigadores da Seção de Investigações Gerais de imediato empreendeu diligências, dirigindo-se até o local dos fatos, para o início dos trabalhos investigativos, sendo que, por meio de denúncias anônimas chegaram até a identificação do adolescente, de 17 anos de idade.

Diante da identificação da autoria, a equipe de investigadores se dirigiu até a residência do adolescente infrator e, em contato com a sua genitora, esta o apresentou para a equipe policial.

Em entrevista preliminar, na companhia de sua mãe J.P.C.B., questionado sobre os fatos confessou a autoria da prática do ato infracional análogo ao crime de furto, sendo assim, encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, também acompanhado de sua genitora, para a adoção das providências cabíveis. A Polícia Civil continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossens