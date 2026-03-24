Adolescente denuncia agressão em lanchonete em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Um adolescente de 17 anos procurou a Polícia Civil na madrugada do dia 20 de março de 2026 após ser agredido em uma lanchonete no município de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente estaria trabalhando no estabelecimento quando o autor, que estava como cliente no momento do fato, chegou ao estabelecimento e após um cumprimento de mão, teria desferido um tapa no rosto do adolescente sem motivo aparente.

O jovem, que é estudante, compareceu à delegacia imediatamente acompanhado de seu empregador, proprietário da hamburgueria em que ele trabalhava, e relatou o ocorrido às autoridades. Um homem de 42 anos, possível policial penal, foi apontado como autor da agressão.

Como prova, a vítima entregou à polícia um pen drive contendo um vídeo que, segundo o registro, mostra o momento do incidente. O material foi anexado como elemento probatório e deverá ser analisado no decorrer da investigação.

A ocorrência foi enquadrada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. A Polícia Civil de Aquidauana deve ouvir os envolvidos e avaliar as imagens apresentadas para esclarecer as circunstâncias da confusão e definir possíveis medidas legais.

O caso segue em apuração.