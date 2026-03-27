Adolescente desaparecida Ã© encontrada em Taunay

DivulgaÃ§Ã£o

A adolescente Amanda da Costa Dantas, de 17 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (23), foi encontrada no distrito de Taunay, em Aquidauana. Apesar de estar bem fisicamente, familiares relatam que a jovem apresenta abalo psicológico e ainda não explicou o que aconteceu durante o período em que esteve desaparecida.



De acordo com informações repassadas pela família, Amanda foi localizada no próprio distrito de Taunay, fato considerado estranho pelos familiares. “Fisicamente sim, agora psicologicamente não. Ela não está falando muito o porquê que estava nesse lugar, nem nada do tipo”, relatou um familiar.



A adolescente havia desaparecido após sair de casa, por volta das 6h50, com destino ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), onde estuda, em Aquidauana. Ela teria aulas no período da manhã e participaria de atividades extracurriculares à tarde.



Uma tia foi até a instituição por volta das 20h para buscá-la, como combinado, mas não encontrou a jovem. Sem conseguir contato por telefone ou mensagens, a família iniciou as buscas.



Informações levantadas indicavam que Amanda foi vista por uma amiga até às 16h dentro do IFMS. Mais tarde, por volta das 19h, outro colega relatou tê-la visto em uma praça próxima ao instituto.



Desde então, a adolescente não havia feito mais contato, o que levou a família a acionar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que iniciou as investigações.



Agora localizada, Amanda deverá conversar com os familiares, que buscam entender as circunstâncias do desaparecimento. O caso segue sendo acompanhado.