Adolescente é agredido por catador de reciclagem no Nova Aquidauana

Na tarde desta quarta-feira (09), por volta das 16h45, um adolescente foi gravemente agredida no Bairro Nova Aquidauana, enquanto transitava com colegas.

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, o caso ocorreu na rua Cid Chebel, e envolveu crianças e adolescentes que estavam na rua e um Coletor de Reciclagens conhecido na região como "Louco". De acordo com populares, um dos menores teria falado algo ao coletor que o desagradou e esse não teria gostado. Ele então teria reagido com agressão física, partindo para cima de um outro menor, que não teria participado da brincadeira, atingindo-a com uma barra de ferro.

O adolescente, de apenas 12 anos de idade, teve um afundamento do crânio e ficou desacordado após o golpe. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana por populares. Devido ao seu estado grave, está sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em vaga zero.

Após a agressão, o coletor de reciclagem fugiu do local, deixando o seus pertences e seu carrinho com os materiais coletados. Ele foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana, após ficar escondido nas proximidades de sua residência. Segundo informações dos moradores, o homem já tem histórico de ser violento pelo bairro.

Populares revoltados atearam fogo no carrinho do autor e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas, evitando que o fogo se alastrasse.