29 de Setembro de 2025 • 18:11

São Francisco

Adolescente é apreendido após ameaçar ex-companheira em Aquidauana

Jovem de 16 anos foi encontrado com uma faca após denúncias de violência e injúria

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 16:54

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana

Uma ocorrência de violência doméstica envolvendo dois adolescentes mobilizou a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na tarde de 27 de setembro, em Aquidauana.

Um jovem de 16 anos foi apreendido após ameaçar e ofender sua ex-companheira, também de 16 anos, no Bairro São Francisco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças e injúrias constantes por parte do ex-namorado. Na data da ocorrência, o adolescente foi localizado pelos policiais portando uma faca, o que elevou a gravidade da situação.

A denúncia foi feita pela própria vítima, que afirmou que os episódios de agressão verbal e intimidação eram frequentes desde o término do relacionamento. Após abordagem e apreensão do suspeito, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação das autoridades locais.

Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Miranda

Mulher sofreu agressões após discussão e caso foi registrado na delegacia

Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

