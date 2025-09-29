Adolescente é apreendido após ameaçar ex-companheira em Aquidauana

Jovem de 16 anos foi encontrado com uma faca após denúncias de violência e injúria
Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo
Uma ocorrência de violência doméstica envolvendo dois adolescentes mobilizou a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na tarde de 27 de setembro, em Aquidauana.
Um jovem de 16 anos foi apreendido após ameaçar e ofender sua ex-companheira, também de 16 anos, no Bairro São Francisco.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças e injúrias constantes por parte do ex-namorado. Na data da ocorrência, o adolescente foi localizado pelos policiais portando uma faca, o que elevou a gravidade da situação.
A denúncia foi feita pela própria vítima, que afirmou que os episódios de agressão verbal e intimidação eram frequentes desde o término do relacionamento. Após abordagem e apreensão do suspeito, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
O caso segue sob investigação das autoridades locais.
