Adolescente é apreendido após ameaçar ex-companheira em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma ocorrência de violência doméstica envolvendo dois adolescentes mobilizou a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na tarde de 27 de setembro, em Aquidauana.

Um jovem de 16 anos foi apreendido após ameaçar e ofender sua ex-companheira, também de 16 anos, no Bairro São Francisco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças e injúrias constantes por parte do ex-namorado. Na data da ocorrência, o adolescente foi localizado pelos policiais portando uma faca, o que elevou a gravidade da situação.

A denúncia foi feita pela própria vítima, que afirmou que os episódios de agressão verbal e intimidação eram frequentes desde o término do relacionamento. Após abordagem e apreensão do suspeito, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação das autoridades locais.