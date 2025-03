Adolescente Ã© apreendido apÃ³s tentativa de furto e danos em oficina mecÃ¢nica em Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de tentativa de furto e danos materiais em uma oficina mecânica no município de Aquidauana, na noite desta quinta-feira (06). A ação ocorreu após um chamado via 190 realizado pelo proprietário do estabelecimento.



Segundo relato da vítima, um homem de 48 anos, ele flagrou o jovem dentro da oficina no momento em que o suspeito quebrou o vidro de um veículo VW Voyage de um cliente. Ao ser surpreendido, o menor fugiu e se escondeu em uma residência próxima. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou rapidamente ao local.



Com as informações fornecidas, os policiais localizaram o suspeito escondido na varanda de uma casa. A moradora do imóvel, uma idosa de 80 anos, afirmou não conhecer o adolescente e constatou que o portão havia sido danificado para que ele pudesse invadir a residência. Devido ao risco de fuga, o jovem foi abordado e algemado.



Durante a abordagem, o menor apresentava sinais de embriaguez e fez ameaças à equipe policial, afirmando ser traficante de drogas e envolvido em tumultos na Avenida Pantaneta. Ele também declarou ter dupla personalidade e desafiou os policiais.



Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!