Adolescente Ã© apreendido com maconha em frente a mercado de Aquidauana

DivulgaÃ§Ã£o/ PM

Um adolescente foi apreendido com 34 gramas de maconha durante abordagem da equipe de Força Tática, na Vila Trindade, em Aquidauana. A ocorrência levou os policiais até um suspeito de tráfico em Anastácio, onde foram encontradas mais porções da droga e uma balança de precisão.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático próximo ao posto de saúde da Vila Trindade quando visualizou um indivíduo parado em frente a um mercado. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou esconder algo nas vestes, o que motivou a abordagem.



Durante a revista, os policiais constataram que o abordado era adolescente e encontraram em sua mão direita um pedaço de substância análoga à maconha, que após pesagem totalizou 34 gramas.



Questionado sobre a origem da droga, o adolescente relatou que estava na casa de um colega em Anastácio, conhecido pelo apelido de “Rouba Cena”, e que ambos foram até a residência de um terceiro indivíduo para adquirir entorpecentes. Segundo ele, o suspeito teria oferecido uma “fita de R$ 100”, pedindo que aguardasse em frente a um mercado, onde uma pessoa desconhecida iria retirar a droga.



Diante das informações, os policiais se deslocaram até a residência do suposto traficante, na Vila Maior, em Anastácio. No local, a mãe do suspeito foi informada da situação e autorizou a realização de buscas no imóvel.



No momento da chegada da equipe, o homem estava na casa da irmã, em uma residência próxima. Ao ser localizado, ele foi informado de seus direitos constitucionais e confirmou a versão apresentada pelo adolescente, afirmando que pagaria 20 gramas de maconha pela entrega da droga.



Durante as buscas na residência, os policiais encontraram uma balança de precisão em funcionamento, um tablete de maconha pesando 117 gramas e uma porção menor de 2 gramas da mesma substância.



O suspeito ainda relatou que havia comprado um tablete de maconha na cidade de Sidrolândia por R$ 1.300, afirmando já ter comercializado quase todo o entorpecente.



Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e o suspeito detido, sendo ambos encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram apresentados ao agente de plantão para as providências cabíveis. Segundo a polícia, os dois foram entregues sem lesões corporais.