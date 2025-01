Adolescente é apreendido mais de 5 vezes por furtos em uma semana

Delegacia de Anastácio / Divulgação

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido por cometer diversos furtos, mais de cinco vezes em uma semana. Os delitos têm sido praticados em residências de Aquidauana e vão de furto de joias até celulares.



Moradores procuraram a redação do Jornal O Pantaneiro indignados com a situação, pois, o adolescente é apreendido, encaminhado à delegacia, mas solto no dia seguinte ou no mesmo dia.



Segundo um morador que não será identificado, em janeiro o jovem já foi apreendido cinco vezes, mas sempre é liberado. “Prende ele e não adianta nada né, porque é menor de idade. Aí prende ele, apresenta na delegacia e ele acaba solto”.



Na última sexta-feira (17), o adolescente invadiu uma residência e furtou vários pertences, como joias e celulares.



Em uma outra ocorrência registrada terça-feira (21), ele furtou vários celulares de viajantes que estavam na rodoviária.



Assim, ele foi apreendido e levado à delegacia, mas liberado em seguida.



Ontem (22), ele praticou furto novamente de um celular. Também foi apreendido pela Polícia Militar, mas solto novamente. “Com certeza ele vai continuar aprontando, porque sabe que não vai para cadeia”.