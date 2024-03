Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação

Em uma operação conjunta, a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana desmantelou um ponto de tráfico de drogas na Rua José Alves Ribeiro, na Vila Paraíso. As informações que levaram à ação policial indicavam que um adolescente, conhecido no meio policial, estava envolvido no comércio de drogas, realizando até mesmo trocas por objetos.

Ao se deslocarem até o endereço citado, a Polícia se deparou com o adolescente na frente da casa. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir e jogou algo no chão.

Durante a abordagem, a equipe descobriu uma porção de maconha no perímetro. Ao ser questionado sobre o que havia jogado, o menor de idade alegou que não era nada, embora o forte odor de maconha indicasse o contrário.

Em uma busca mais detalhada, foram encontrados R$ 50, uma balança de precisão e 116g de substância esverdeada, identificada como Skank, guardados na gaveta da cômoda no quarto do suspeito.

Ele admitiu que comercializava Skank por valores entre R$ 30 e R$ 35,00 a grama, além de vender comprimidos de ecstasy por R$100 cada. Ainda, indicou onde guardava o restante das drogas no quarto, revelando a presença de mais 12 comprimidos de ecstasy, totalizando 8g.

A mãe do jovem foi chamada ao local e acompanhou o desenrolar da situação até a confecção do Boletim de Ocorrência na delegacia. É importante ressaltar que, de acordo com a verificação no sistema informatizado, o adolescente possui diversas passagens relacionadas ao envolvimento com drogas.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde serão tomadas as medidas pertinentes, e entregue ao agente de plantão juntamente de todos objetos do ilícito.