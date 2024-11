Adolescente é esfaqueado nas costas em Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado nas costas e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu por volta das 00h35 de domingo (10), no bairro Aeroporto, rua São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a viatura foi acionada e no local, encontrou o rapaz com ferimento cortante causado por arma branca nas costas.

A vítima estava consciente e orientada, mas andava com dificuldade.

A guarnição de resgate realizou abordagem e transportou o rapaz até o hospital regional de Aquidauana, deixando aos cuidados da equipe médica de plantão.

Não há informações de quem cometeu o crime ou se alguém foi preso.