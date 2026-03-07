Um adolescente foi abordado pela Polícia Militar enquanto segurava uma porção de droga na Vila Trindade, em Aquidauana. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina da equipe da Força Tática, nas proximidades do posto de saúde da região.

Segundo a polícia, os militares passavam pela rua quando viram um rapaz parado em frente a um mercado. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou esconder algo na roupa. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Durante a verificação, foi encontrado na mão direita do adolescente um pedaço de substância semelhante à maconha. Após a pesagem, a droga totalizou cerca de 34 gramas.

Questionado pelos policiais, o menor contou que havia ido até a cidade de Anastácio com um colega conhecido pelo apelido de “Rouba Cena”. De acordo com ele, os dois foram até a casa de um homem para comprar droga.

Ainda segundo o relato do adolescente, o suspeito teria pedido que ele aguardasse em frente a um mercado para entregar a droga a uma pessoa que passaria pelo local. Como pagamento pelo serviço, o menor receberia cerca de 20 gramas de maconha.

Com as informações, a equipe policial foi até a casa do homem apontado como responsável pela droga, na Vila Maior, em Anastácio. No local, a mãe do suspeito foi informada da situação e autorizou a entrada dos policiais para a realização de buscas na residência.

Naquele momento, o suspeito estava na casa da irmã, que fica nas proximidades. Os policiais foram até o local e o encontraram. Ao ser questionado, ele confirmou a versão apresentada pelo adolescente, dizendo que realmente havia combinado a entrega da droga.

Durante as buscas na casa do suspeito, os policiais encontraram uma balança digital, um tablete de maconha com cerca de 117 gramas e uma porção menor da mesma droga, pesando aproximadamente 2 gramas.

O homem contou ainda que havia comprado um tablete da droga na cidade de Sidrolândia por R$ 1.300 e que já havia vendido quase tudo.

Diante da situação, o adolescente e o suspeito foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram tomadas. Ambos foram apresentados na delegacia sem ferimentos.