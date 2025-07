Adolescente fica ferida após colisão entre carro e bicicleta elétrica em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após se envolver em um acidente entre uma bicicleta elétrica e um carro no início da tarde de quinta-feira (18), em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 12h56, na rua José Bonifácio, em frente à academia Ativação, no bairro Alto.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a jovem, identificada como M. M. L., foi encontrada consciente e orientada, caída ao solo em decúbito dorsal. Ela apresentava dores na região pélvica e trauma no membro inferior esquerdo.



A equipe de resgate realizou os atendimentos de primeiros socorros, com exames primários e secundários, e imobilizou a vítima antes de encaminhá-la à unidade hospitalar para avaliação médica.



As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. A dinâmica da colisão deve ser apurada pelas autoridades competentes.

