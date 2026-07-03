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Adolescente fica ferida após colisão entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Acidente mobilizou equipe do Samu; condutora da moto não sofreu ferimentos

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 09:47

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Adolescente estava consciente e orientada quando foi atendida pela equipe / Divulgação/Samu

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um ciclomotor e uma moto Honda/Biz, na manhã desta quinta-feira (02), na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 07h10 pela Central de Regulação para atender a ocorrência.

No local, os socorristas encontraram a adolescente, condutora do ciclomotor, ainda caída, mas consciente e orientada. Ela apresentava um ferimento no membro superior direito e relatava dores no membro inferior direito.

Após receber os primeiros atendimentos, a jovem foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

A condutora da moto, uma mulher de 34 anos, também foi avaliada pelos socorristas. Segundo o Samu, ela estava consciente, orientada e não apresentava lesões ou queixas clínicas. Após receber as orientações da equipe do serviço 192, optou por recusar atendimento médico.

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