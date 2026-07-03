Adolescente fica ferida após colisão entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Acidente mobilizou equipe do Samu; condutora da moto não sofreu ferimentos
Adolescente estava consciente e orientada quando foi atendida pela equipe / Divulgação/Samu
Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um ciclomotor e uma moto Honda/Biz, na manhã desta quinta-feira (02), na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 07h10 pela Central de Regulação para atender a ocorrência.
No local, os socorristas encontraram a adolescente, condutora do ciclomotor, ainda caída, mas consciente e orientada. Ela apresentava um ferimento no membro superior direito e relatava dores no membro inferior direito.
Após receber os primeiros atendimentos, a jovem foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.
A condutora da moto, uma mulher de 34 anos, também foi avaliada pelos socorristas. Segundo o Samu, ela estava consciente, orientada e não apresentava lesões ou queixas clínicas. Após receber as orientações da equipe do serviço 192, optou por recusar atendimento médico.
OPORTUNIDADES
Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h
Acidente
Acidente ocorreu na entrada do Núcleo Industrial Sul, em São Gabriel do Oeste, e mobilizou equipes de resgate de diferentes órgãos
Parto simbólico
Trabalho de parto evoluiu durante o deslocamento para a maternidade; militares realizaram o procedimento com segurança dentro da ambulância de resgate
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS