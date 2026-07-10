Acidente na MS-450 deixa adolescente gravemente ferido em Camisão

Vítima conduzia a moto envolvida na colisão / Divulgação/Samu

Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma motocicleta Honda/Start 160 e um carro, registrada na tarde desta quinta-feira (09), na rodovia MS-450, no distrito de Camisão, em Aquidauana. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local do acidente, a equipe verificou que o adolescente conduzia a motocicleta. Ele apresentou TCE (traumatismo cranioencefálico) moderado, histórico de perda de consciência, além de ferimentos no abdômen e escoriações nos membros superiores e inferiores.

Diante da gravidade do quadro, os socorristas realizaram os procedimentos preliminares previstos nos protocolos de trauma, incluindo estabilização clínica, imobilização e monitoramento contínuo da vítima durante o transporte até a unidade hospitalar.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

Orientação

De acordo com o Samu, os acidentes envolvendo motocicletas estão entre as principais ocorrências atendidas pelo serviço de urgência 192. A recomendação é que os condutores utilizem sempre capacete devidamente afivelado e equipamentos de proteção, respeitem os limites de velocidade, evitem ultrapassagens em locais proibidos e nunca conduzam veículos sem habilitação ou em desacordo com a legislação de trânsito.