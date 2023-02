Adolescentes concluem curso do Primeiro Emprego em Aquidauana

Durante dois dias, os participantes aprenderam a produzir o curriculum vitae / Divulgação

Jovens com idade mínima de 14 anos se qualificaram pelo Senar, com o curso “Passos para o primeiro emprego”, realizado na tarde de ontem (1°), no Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

Instruídos pela professora do SENAR, Thaís Marcela Jaymes Lemos da Mota – psicóloga, psicopedagoga, que atua nos cursos de desenvolvimento pessoal -, os alunos puderam compreender e trabalhar os obstáculos e dificuldades, que os impedem de conquistar o tão almejado primeiro emprego.