Adolescentes relatam que imploraram para condutor parar veículo durante fuga

Dois adolescentes de 15 e 16 anos que estavam no veículo envolvido em uma perseguição policial na madrugada deste domingo (26) relataram aos policiais que imploraram para o condutor parar o carro durante a fuga que resultou na morte do jovem Lucas Odílio, de 20 anos, que foi atingido por um tiro de arma de fogo da Polícia Militar.

Acompanhados do Conselho Tutelar eles relataram que não foram ouvidos pelo condutor e por isso resolveram pular do veículo em movimento em determinado momento da fuga. São eles que aparecem em um vídeo que circula pelas redes sociais sendo abordados por policiais.

Após a saída dos adolescentes, o condutor ainda continuou a fuga e só parou após envolver-se em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Geovane Toscano de Brito com a Rua Quintino Bocaiúva. Ele ainda continuo a fuga a pé por uma mata fechada mas foi localizado em uma residência próximo à escola CAIC.

Ao todo, três dos cinco ocupantes do veículo eram adolescentes. O terceiro deles foi capturado após o acidente junto com o condutor do veículo.