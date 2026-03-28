Eloy Ã© indÃgena da aldeia Ipegue e assume o cargo no lugar de Sonia Guajajara
DivulgaÃ§Ã£o
O advogado Eloy Terena, natural de Aquidauana (MS), foi confirmado como novo ministro dos Povos Indígenas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Eloy é indígena da aldeia Ipegue e assume o cargo no lugar de Sonia Guajajara, que deixará a função para disputar a reeleição como deputada federal. A nomeação deve ser oficializada no Diário Oficial da União na próxima terça-feira (31).
Natural de Aquidauana, o novo ministro tem formação em Antropologia Social e Ciências Jurídicas. Ele já atuou no Supremo Tribunal Federal (STF) e também em organismos internacionais.
Desde 2023, Eloy Terena ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas.
A nomeação coloca um representante com origem em Aquidauana à frente de uma das principais pastas voltadas às políticas públicas para povos indígenas no país.
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