DivulgaÃ§Ã£o

O advogado Eloy Terena, natural de Aquidauana (MS), foi confirmado como novo ministro dos Povos Indígenas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Eloy é indígena da aldeia Ipegue e assume o cargo no lugar de Sonia Guajajara, que deixará a função para disputar a reeleição como deputada federal. A nomeação deve ser oficializada no Diário Oficial da União na próxima terça-feira (31).



Natural de Aquidauana, o novo ministro tem formação em Antropologia Social e Ciências Jurídicas. Ele já atuou no Supremo Tribunal Federal (STF) e também em organismos internacionais.



Desde 2023, Eloy Terena ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas.



A nomeação coloca um representante com origem em Aquidauana à frente de uma das principais pastas voltadas às políticas públicas para povos indígenas no país.