Advogado denuncia esquema de estelionato em Aquidauana

Reprodução

Um advogado procurou a polícia para denunciar estelionatários que utilizam o nome de seu escritório para aplicar golpes em Aquidauana, Anastácio e até em Campo Grande. O caso chegou veio a público ontem (15).



Conforme o boletim de ocorrência, o advogado relatou que, inúmeros clientes receberam mensagens pelo aplicativo de mensagens WhatsApp de perfis fraudulentos que se passavam pelo escritório de advocacia em que ele trabalha.



Os golpistas inclusive utilizam a logo do escritório e até a foto pessoal do advogado, o que levou muitos clientes a acreditarem na autenticidade das mensagens. No entanto, o advogado afirma que não utiliza os números para contatar clientes, confirmando que se trata de perfis fraudulentos.



Além de se passarem pelo escritório, os golpistas possuem informações detalhadas sobre diversos clientes, utilizando o aplicativo para solicitar pagamentos com a alegação de serem "custas do processo" em andamento. Muitos clientes foram induzidos a entrar em contato e fornecer dados pessoais, resultando em algumas vítimas que já caíram no golpe.



A ocorrência foi registrada na delegacia local para resguardar os clientes e iniciar as investigações necessárias para identificar e responsabilizar os criminosos envolvidos nesse esquema de estelionato.