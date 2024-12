Aeroclube esclarece que aeronave interceptada com drogas não é de Aquidauana

Você repórter

Após uma operação conjunta entre a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Federal que interceptou uma aeronave transportando aproximadamente 400 kg de pasta base de cocaína no Aeroporto de Penápolis (SP), o Aeroclube de Aquidauana emitiu uma nota esclarecendo que a aeronave não pertence ao município. O episódio ocorreu na última segunda-feira, dia 16.

A aeronave, que havia realizado uma escala em Aquidauana (MS) antes de ser monitorada pelas autoridades, foi interceptada com o apoio do helicóptero Águia 10 da Polícia Militar. A operação revelou o carregamento ilícito, reforçando a importância da integração entre as forças policiais no combate ao tráfico de drogas.

De acordo com o Aeroclube de Aquidauana, a associação não possui qualquer relação com a aeronave envolvida. A entidade destacou que a escala realizada no campo de aviação local não implica vínculo com a operação de tráfico, buscando dissipar dúvidas sobre o envolvimento do município no caso.

As investigações continuam, e as autoridades trabalham para desarticular a rede criminosa por trás do transporte aéreo de entorpecentes. Essa apreensão é considerada um golpe significativo para o tráfico de drogas, evidenciando a eficácia da cooperação entre os órgãos de segurança pública.