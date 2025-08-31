Acessibilidade

31 de Agosto de 2025 • 17:07

Aquidauana

AFC vence Aston Vila por 2x0 na abertura da Copa O Pantaneiro

Manhã de homenagens, futebol e celebração dos 60 anos do jornal O Pantaneiro em Aquidauana

Redação

Publicado em 31/08/2025 às 13:20

Atualizado em 31/08/2025 às 15:28

A manhã deste domingo (31) foi marcada por muita emoção, homenagens e um bom futebol no Clube DEC, em Aquidauana, durante a abertura oficial da Copa O Pantaneiro de Futebol Veterano. Em campo, o Atlético AFC venceu o Aston Vila por 2 a 0, na partida inaugural da competição que celebra os 60 anos do tradicional jornal O Pantaneiro.

Antes da bola rolar, o evento contou com uma solenidade especial em homenagem ao jornalista José Lima Neto, diretor do jornal, cuja trajetória à frente do veículo foi reconhecida pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA). O reconhecimento ressaltou o papel fundamental do jornal na preservação e divulgação da memória política, social, esportiva e cultural da cidade e região.

A cerimônia reuniu autoridades e representantes do esporte local. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, e o presidente do Dissidente Esporte Clube (DEC), João Batista Macalé.

Com os protocolos oficiais concluídos, o apito inicial soou às 8h30, dando início à competição. Em campo, o AFC mostrou superioridade técnica e tática, dominando as ações do jogo e garantindo os três primeiros pontos com uma vitória por 2 a 0 sobre o Aston Vila.

A Copa O Pantaneiro segue nos próximos finais de semana com novos confrontos entre equipes veteranas, prometendo manter o clima de celebração e espírito esportivo que marcaram a abertura. Além da disputa dentro das quatro linhas, o torneio presta tributo a uma das instituições mais longevas e respeitadas da imprensa sul-mato-grossense, consolidando-se como um verdadeiro marco na história esportiva de Aquidauana.

