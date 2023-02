Agência oferece vaga de estágio para estudante do ensino médio em Aquidauana

Vaga é para estudantes de Aquidauana / Ronald Regis

A Agência Super Estágios está oferecendo uma vaga para estudantes de Aquidauana. A inscrição é gratuita.

Conforme a assessoria da agêcia, podem se candidatar estudantes com 16 anos ou mais, que stejam cursando a partir do 1º ano do ensino médio. O valor da bolsa é de R$ 500,00, mais R$ 100,00 de auxílio-transporte e a jornada é de 6 horas diárias.

O estagiário selecionado irá auxiliar nas atividades relacionadas ao atendimento ao cliente, tais como responder WhatsApp e atender telefone e manter o ambiente de trabalho organizado.

Os interessados podem fazer o cadastro gratuitamente no aplicativo ou no site da Super Estágios (www.superestagios.com.br). Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).