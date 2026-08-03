Agenda desta segunda-feira tem visita a três obras em Aquidauana

Reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro / Divulgação/Imagem de abril de 2026

A programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana continua nesta segunda-feira (03) com uma série de visitas técnicas a importantes obras em execução no município. A agenda tem início às 08h e contempla empreendimentos nas áreas da saúde e da educação, permitindo que autoridades e convidados acompanhem de perto o andamento de investimentos considerados estratégicos.

Entre os locais que serão visitados está a reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro). A obra foi iniciada para atender ao aumento da demanda pelos serviços laboratoriais oferecidos à população e substituir uma estrutura que já não atendia plenamente às necessidades de pacientes e profissionais.

Com aproximadamente 222 metros quadrados de área construída, o prédio está passando por uma reforma completa, além da ampliação de seus espaços. Um dos principais destaques é a construção de uma nova recepção, projetada para oferecer mais conforto aos usuários e acabar com um antigo problema enfrentado por quem aguardava atendimento, muitas vezes exposto ao sol ou à chuva.

O investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo cerca de R$ 700 mil em recursos próprios da Prefeitura de Aquidauana e R$ 300 mil provenientes de emenda parlamentar da então deputada federal Rose Modesto (União Brasil), viabilizada por meio do Fundo Nacional de Saúde. A expectativa é de que a nova estrutura proporcione melhores condições de trabalho para as equipes e amplie a capacidade de atendimento à população.

Outro ponto da programação será a visita às obras do novo CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Bezerra de Menezes, que está sendo construído no bairro Alto. A futura unidade substituirá a estrutura atual e ampliará a oferta de vagas na educação infantil, atendendo ao crescimento da demanda na região.

Com investimento aproximado de R$ 3,2 milhões, o novo CMEI está sendo edificado na Rua Estevão Alves Corrêa, ao lado do Shopping Barrakech. Os recursos são provenientes do Ministério da Educação, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dagoberto Nogueira (PP), com contrapartida da Prefeitura de Aquidauana.

Além de ampliar o número de vagas, a nova unidade contará com estrutura mais moderna, oferecendo melhores condições de ensino, segurança e conforto para crianças, professores e demais profissionais da educação.

Fechando o roteiro de visitas, a comitiva acompanhará o andamento da ampliação do CMA (Centro Municipal de Alfabetização) Emília Alves Nogueira, localizado no bairro Nova Aquidauana. A obra busca adequar a unidade ao crescimento da demanda por alunos e fortalecer o processo de alfabetização desenvolvido pela rede municipal.

O projeto contempla a construção de três novas salas de aula, dois banheiros completos — masculino e feminino — com boxes e chuveiros, além de uma ampla área de circulação coberta. As melhorias devem proporcionar mais funcionalidade, acessibilidade e conforto para estudantes e servidores.

Executada com recursos próprios do município, a ampliação recebe investimento superior a R$ 2,3 milhões. Com a conclusão dos trabalhos, a unidade contará com uma estrutura mais ampla e preparada para oferecer melhores condições de aprendizagem, reforçando os investimentos da administração municipal na qualidade da educação pública.

As visitas técnicas integram a programação oficial dos 134 anos de Aquidauana, que, ao longo do mês, reúne inaugurações, entrega de investimentos, eventos culturais, esportivos, religiosos e ações voltadas à valorização da história e do desenvolvimento do município.