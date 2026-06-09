Agentes Comunitários de Saúde de Aquidauana participam de reunião de alinhamento para 2026

Encontro promovido pela Secretaria Municipal de Saúde avaliou resultados e fortaleceu estratégias da Atenção Primária
O prefeito Mauro do Atlântico destacou papel essencial da categoria / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Na manhã desta segunda-feira (8), os Agentes Comunitários de Saúde de Aquidauana participaram de uma reunião de alinhamento promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. O encontro teve foco na avaliação dos resultados alcançados, na organização dos processos de trabalho e no planejamento das ações para 2026.
A reunião reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelos ACS junto à população, além de promover a troca de experiências e o fortalecimento das estratégias da Atenção Primária à Saúde.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou o papel essencial da categoria. Segundo ele, os Agentes Comunitários de Saúde são fundamentais para o funcionamento da rede de atenção básica, pois são eles que estão diariamente próximos da população, levando informação, prevenção e cuidado para dentro dos lares.
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