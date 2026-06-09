Acessibilidade

09 de Junho de 2026 • 13:45

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Agentes Comunitários de Saúde de Aquidauana participam de reunião de alinhamento para 2026

Encontro promovido pela Secretaria Municipal de Saúde avaliou resultados e fortaleceu estratégias da Atenção Primária

Da redação

Publicado em 09/06/2026 às 13:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito Mauro do Atlântico destacou papel essencial da categoria / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta segunda-feira (8), os Agentes Comunitários de Saúde de Aquidauana participaram de uma reunião de alinhamento promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. O encontro teve foco na avaliação dos resultados alcançados, na organização dos processos de trabalho e no planejamento das ações para 2026.

A reunião reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelos ACS junto à população, além de promover a troca de experiências e o fortalecimento das estratégias da Atenção Primária à Saúde.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou o papel essencial da categoria. Segundo ele, os Agentes Comunitários de Saúde são fundamentais para o funcionamento da rede de atenção básica, pois são eles que estão diariamente próximos da população, levando informação, prevenção e cuidado para dentro dos lares.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Polícia Civil promove ação durante Encontro de Relíquias em Aquidauana

Segurança

Polícia Civil prende três homens em Aquidauana e Anastácio por violência doméstica e outros crimes

Empreendedorismo

Palestra sobre WhatsApp Business orienta empreendedores a aumentar vendas em Aquidauana

Capacitação realizada na Sala do Empreendedor, na Estação Ferroviária, abordou catálogo de produtos, mensagens automáticas e estratégias de pós-venda

Planejamento

População de Aquidauana discute expansão urbana em Camisão e Piraputanga

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre a semana com vagas para auxiliar de produção

ÚLTIMAS

Saúde

Vigilância em Saúde de Anastácio realiza retirada de pneus do Ecoponto para combater dengue

Ação realizada nesta segunda-feira (8) elimina possíveis criadouros do Aedes aegypti e reforça compromisso da administração municipal com a prevenção

Tristeza

Infarto é principal suspeita em morte de empresária de MS após mal súbito em festa

Renata Santos dos Anjos, de 38 anos, passou mal durante uma confraternização e morreu antes de receber atendimento médico especializado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo