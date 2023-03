Agentes de endemias alertam para aumento da dengue em Aquidauana

Divulgação

Aquidauana entra na penúltima semana de março, registrando desde o início do ano mais de 220 casos notificados de dengue e um óbito. Esses dados são dos meses de janeiro, fevereiro e março.

As chuvas intensas e intermitentes têm possibilitado um aumento de infestação do vetor aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os trabalhos dos agentes de endemias continuam com as visitas diárias, com orientação e prevenção.

Nas últimas visitas dessa semana, a equipe de Controle de Vetores de Aquidauana encontrou larvas do mosquito Aedes dentro de pares de botas, balde com água, garrafas, pratinhos de plantas e tampas de garrafas.

O município de Aquidauana aguarda o recebimento de inseticida para fazer a dedetização, mas como medida de combate em atendimento aos casos notificados, os agentes realizam o manejo ambiental no imóvel notificado e quarteirão ao entorno do mesmo, com eliminação direta e tratamento dos depósitos de água parada.

O objetivo do manejo ambiental é reduzir o índice de infestação larval do vetor Aedes na área, reduzindo assim o número de mosquitos adultos e, consequentemente, o número de casos notificados.

No entanto, durante esta atividade, os agentes têm encontrado um grande número de focos do vetor nos mais diversos tipos de depósitos, como latas, potes de manteiga, pneus cortados para bebedouro de água dos animais, sacos plásticos e até em um par de botas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais vem realizando limpeza em todos os bairros, a Vigilância Sanitária com as Lei Municipais nº 2557/2018 e nº 2558/2018 que prevê multa sobre imóveis e terrenos sujos tem somado ao trabalho que a equipe do Controle de Vetores vem realizando.

“Temos encontrado transmissores da dengue em locais inusitados. Precisamos que a população reforce os cuidados, se desdobre em limpar os quintais e terrenos para nos ajudar no combate à dengue. Não podemos descuidar nenhum dia, pois o mosquito não dá trégua e a dengue mata”, afirmou o coordenador Municipal de Controle de Vetores, Sebastião Marques.