Agentes de endemias realizam palestra nas escolas estaduais de Aquidauana

Foi realizada na noite de ontem (24), na Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade uma palestra com os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana.

A equipe da Coordenação do Controle de Vetores trabalhou a temática do “DIA D de Combate a Dengue”.

A palestra aconteceu às 19 horas com os alunos do AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem em MS).

Esta ação faz parte de um projeto desenvolvido na escola com o nome de “STOP DENGUE”, que promove o combate ao mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. O projeto tem a parceria da Coordenação do Controle de Vetores.

A palestra foi ministrada pelo supervisor do setor de Educação e Saúde da Coordenação de Vetores - Waldemar Celestino da Silva Filho, com apoio dos agentes Daniel da Silva e Kaio Guedes Morales.

O projeto é de autoria das professoras da área de Ciências da Natureza Dhebora Albuquerque Dias (Ciências Biológicas), Daniela Berti Teixeira (Física) e Solange de Aquino Silva (Química) e trabalha temas como prevenção, conscientização, vacinação, meio ambiente e ações de combate ao mosquito transmissor entre outros.

Finalizando esta ação, os alunos também participam de atividades laboratoriais para melhor compreensão do tema.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana