Agentes de Saúde de Aquidauana participam de palestra sobre métodos contraceptivos

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou na última segunda-feira (10) uma palestra de capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O encontro ocorreu na Estratégia Saúde da Família (ESF) José Vória e foi conduzido por acadêmicas de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
A ação teve como foco principal o fortalecimento do conhecimento técnico dos agentes sobre métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a atividade, foram abordados temas como planejamento familiar, prevenção da gravidez não planejada e promoção da saúde sexual e reprodutiva, sempre com ênfase na escolha informada e segura dos métodos.
As acadêmicas Amanda Kundzins, Karoline Teixeira, Raissa Fontoura e Vanessa Amancio ministraram o conteúdo de forma dinâmica e participativa. Elas explicaram os mecanismos de ação, indicações e contraindicações dos principais contraceptivos oferecidos pela rede pública, além de esclarecer dúvidas e discutir situações reais vivenciadas pelos agentes em suas visitas domiciliares.
O momento também foi marcado pela troca de experiências entre os profissionais, que puderam compartilhar desafios e boas práticas no atendimento às comunidades. A capacitação busca ampliar a qualidade das orientações repassadas pelos ACS à população, contribuindo diretamente para a prevenção e o cuidado em saúde nos territórios.
A iniciativa integra as ações de educação permanente promovidas pela SESAU em parceria com a UFMS, aproximando a universidade da atenção básica e qualificando o trabalho das equipes que atuam na linha de frente do SUS em Aquidauana.
