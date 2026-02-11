Agentes de Saúde de Aquidauana participam de palestra sobre métodos contraceptivos

O momento também foi marcado pela troca de experiências entre os profissionais, que puderam compartilhar desafios e boas práticas no atendimento às comunidades / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou na última segunda-feira (10) uma palestra de capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O encontro ocorreu na Estratégia Saúde da Família (ESF) José Vória e foi conduzido por acadêmicas de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A ação teve como foco principal o fortalecimento do conhecimento técnico dos agentes sobre métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a atividade, foram abordados temas como planejamento familiar, prevenção da gravidez não planejada e promoção da saúde sexual e reprodutiva, sempre com ênfase na escolha informada e segura dos métodos.

As acadêmicas Amanda Kundzins, Karoline Teixeira, Raissa Fontoura e Vanessa Amancio ministraram o conteúdo de forma dinâmica e participativa. Elas explicaram os mecanismos de ação, indicações e contraindicações dos principais contraceptivos oferecidos pela rede pública, além de esclarecer dúvidas e discutir situações reais vivenciadas pelos agentes em suas visitas domiciliares.

O momento também foi marcado pela troca de experiências entre os profissionais, que puderam compartilhar desafios e boas práticas no atendimento às comunidades. A capacitação busca ampliar a qualidade das orientações repassadas pelos ACS à população, contribuindo diretamente para a prevenção e o cuidado em saúde nos territórios.

A iniciativa integra as ações de educação permanente promovidas pela SESAU em parceria com a UFMS, aproximando a universidade da atenção básica e qualificando o trabalho das equipes que atuam na linha de frente do SUS em Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!